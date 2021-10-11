شكرا لقرائتكم خبر عن طلاب يعتزمون مقاضاة جامعة طيبة.. تعرّف على السبب والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

يتجه عدد من طلاب قسم الدراسات الإسلامية بجامعة طيبة إلى القضاء، وذلك لأجل طلب تغيير مسمى تخصصهم للحاق بالفرص الوظيفية واستكمال الدراسات العليا.

ويعتزم عدد من الطلاب التقدم بطلب للمحكمة الإدارية بغرض تغيير الدراسات الإسلامية إلى شريعة.

وبحسب ما ذكرته صحيفة “الوطن”، فإن سبب إقدام الطلاب على المقاضاة، بعد أن وقف المسمى عائقا في الوظائف والقبول في الدراسات العليا والدورات العدلية وما يختص بالمحاماة بحسب شكواهم للجامعة.

وأكد عدد من الطلاب أن شكواهم تتركز حول عدم الاستفادة من تخرج الدفعات السابقة بتخصص دراسات إسلامية في استكمال الدراسات العليا والوظائف، في حين يجد زملاؤهم من الجامعات الأخرى تخصص شريعة فرصة أكبر في مجال التوظيف والدورات العدلية والدراسات العليا.

وطالب طلاب قسم الدراسات الإسلامية بالجامعة، بإتاحة الفرصة لهم من خلال تغيير مسمى التخصص، منوهين أنهم تقدموا للجامعة بطلب تغيير مسمى التخصص ولم يتم التجاوب مع طلبهم.