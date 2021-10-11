نوكيا تطلق أول حاسوب لوحي بمواصفات منافسة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 11 أكتوبر 2021

متابعات_الخليج 365

أطلقت شركة نوكيا حاسوبها اللوحي T20 الجديد، الذي يمتاز بشاشة قياس 10 بوصة (1200 × 2000 بكسل) ويعمل بنظام التشغيل جوجل أندرويد 11.



وأوضحت الشركة الفنلندية أن حاسوبها اللوحي T20 الجديد ينبض بداخله المعالج T610 ثماني النوى من شركة Unisoc، مع بطارية سعة 8000 مللي أمبير ساعة، والتي تكفي لتصفح الإنترنت لمدة 15 ساعة أو لبث الفيديو لمدة 10 ساعات.

وتوفر نوكيا لحاسوبها اللوحي T20 الجديد تحديثات أمان شهرية لمدة 3 سنوات وتحديثات مجانية لنظام التشغيل لمدة عامين.

وأعلنت نوكيا أن سعر حاسوبها اللوحي T20 الجديد يتراوح من 209 - 269 يورو.

ومطلع شهر أغسطس/آب الماضي أعلنت نوكيا عن إعادة إحياء هاتفها 6310 الأسطوري.

وأوضحت الشركة الفنلندية أن الهاتف الجديد يمتاز بتصميم كلاسيكي يستلهم حقبة التسعينيات؛ حيث إنه يعتمد على الأزرار مع شاشة قياس 2.8 بوصة.

ويأتي الهاتف بجسم متين مصنوع من مادة البولي كربونات، ويتوفر بالألوان الأسود والأخضر الداكن والأصفر بسعر يبلغ نحو 63 يورو.

كما أطلقت نوكيا هاتفها الذكي C30 الجديد، الذي يمتاز بشاشة قياس 6.82 بوصة قياس HD+ (720 بيكسل)، مع بطارية كبيرة سعة 6000 مللي أمبير ساعة.

ويعتمد الهاتف الجديد على نظام التشغيل جوجل Android 11 Go، مع ذاكرة وصول عشوائي سعة 2/3 جيجابايت وذاكرة داخلية سعة 23/64 جيجابايت، ويتوفر بسعر يبلغ 99 يورو.نوكيا T20 الجديد