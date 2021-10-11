زلزال بقوة 6.2 درجة يضرب جزيرة هاواي الأمريكية

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 11 أكتوبر 2021

متابعات_الخليج 365

قالت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية إن زلزالا بقوة 6.2 درجة ضرب منطقة جنوبي جزيرة هاواي مساء الأحد.



وقالت الهيئة، في تقرير، إن الزلزال كان على عمق 37 كيلومترا وكان مركزه جنوبي ناليهو.

كانت الهيئة قد ذكرت في البداية أن شدة الزلزال 6.1 درجة، لكنها رفعتها لاحقا إلى 6.2 درجة. ويمكن لزلازل بهذه القوة أن تسبب أضرارا بالغة.

وقال نظام التحذير من أمواج المد العاتية (تسونامي) الأمريكي إنه ليس هناك تحذير بعد الزلزال.