روسيا.. 34 قتيلا جراء تسمم كحولي في البلاد

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 11 أكتوبر 2021

متابعات_الخليج 365

ارتفع عدد الوفيات الناجمة عن تسمم جماعي مرتبط بتناول مشروبات كحولية غير مشروعة في جنوب غرب روسيا إلى 34 شخصا.



وفتح محققون في منطقة أورينبورج قضايا جنائية بعد أن بدأت سلسلة من الوفيات بسبب التسمم الكحولي هذا الأسبوع.

وذكرت وكالة تاس للأنباء أن الشرطة اعتقلت منذ ذلك الحين عشرة أشخاص في تحقيقات بشأن إنتاج وبيع مشروبات كحولية غير مشروعة.

نقلت وكالة أنباء انترفاكس عن حكومة أورينبورج المحلية القول "هناك 67 ضحية معروفة لشرب منتج بديل للكحول بالمنطقة، وتوفي منهم 34".

وأضافت أن سبعة من الأشخاص الذين يتلقون العلاج في المستشفى في حالة سيئة، وأن أربعة منهم على أجهزة التنفس الصناعي.

وصادرت الشرطة ألفي زجاجة كحول يوم السبت وقالت إنها رصدت مادة الميثانول السامة بها.

شهدت البلاد حالات تسمم جماعي بالكحول في الماضي. ففي 2016، توفي 77 شخصا في سيبيريا بسبب شرب زيت استحمام ممزوج مع شراب مسكر يحتوي على مواد ميثيلية بحثا عن مستويات عالية من السكْر.

كانت منظمة الصحة العالمية قد قالت في 2019 إن الروس اشتهروا منذ فترة طويلة بأنهم من أكثر الناس تناولا للخمور في العالم، لكن الاستهلاك ينخفض في السنوات الأخيرة، إذ تقلص 43 بالمئة في الفترة من 2003 إلى 2016.

وأضافت أن ذلك أدى إلى ارتفاع فائق السرعة في متوسط ​​العمر المتوقع.