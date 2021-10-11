لتوفير الأكسجين لمرضى فيروس كورونا.. منشأة روسية تعلق اختبار محركات الصواريخ

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 11 أكتوبر 2021

متابعات_الخليج 365

قال مسؤول كبير في قطاع الفضاء الروسي أمس الأحد إن روسيا ستعلق اختبار محركات الصواريخ في منشأة بمدينة فارونيش حتى نهاية الشهر الحالي للحفاظ على إمدادات الأكسجين لمرضى كوفيد-19.



وسجلت روسيا، التي تواجه ارتفاعا في عدد الإصابات بفيروس كورونا، أول أمس السبت أعلى عدد وفيات مرتبطة بالفيروس في يوم واحد منذ بدء تفشي الوباء.

ويقول الكرملين إن بطء حملة التطعيم على مستوى البلاد هو سبب الزيادة الكبيرة في عدد الوفيات. وأعلن المسؤولون اليوم تسجيل 962 وفاة بكوفيد-19 وما يزيد على 28600 إصابة جديدة.

وكتب دميتري روجوزين، المدير العام لوكالة الفضاء الروسية على تويتر: "في ضوء الطلب المتزايد على الأكسجين الطبي لعلاج المرضى، قررنا اليوم تعليق تجارب إطلاق محركات الصواريخ في.. فارونيش حتى نهاية الشهر".

وأضاف "شركتنا وحدها توفر ما يصل إلى 33 طنا من الأوكسجين يوميا".