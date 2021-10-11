شكرا لقرائتكم خبر عن إصابات كورونا في دول المغرب العربي تتخطى 2 مليون شخص والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - سجلت الجزائر 107 إصابات جديدة بفيروس كورونا و 3 وفيات إضافية خلال الـ 24 ساعة الماضية، فيما تماثل 83 مريضا للشفاء.

وأفاد بيان لوزارة الصحة الجزائرية بأن إجمالي الحالات المؤكدة 204597 إصابة و العدد الإجمالي للمتماثلين للشفاء 140238 , بينما ارتفع العدد الإجمالي للوفيات إلى 5853 وفاة.

كما سجلّت تونس خلال الساعات الـ 24 الماضية 181 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، وثماني حالات وفاة.

وأوضحت وزارة الصحة التونسية في بيان لها أن إجمالي الحالات المصابة بالفيروس وصل إلى 709.736 إصابة، فيما ارتفع إجمالي الوفيات إلى 25.017 حالة وفاة.

أما المغرب فسجل خلال الساعات الـ 24 الماضية 386 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19)، ليصل إجمالي الإصابات إلى 939187 إصابة.

وذكرت وزارة الصحة المغربية, أن إجمالي حالات الشفاء ارتفع إلى 917807 حالة، فيما ارتفع عدد الوفيات إلى 14457 حالة بعد تسجيل 14 حالة وفاة.

فيما سجلت ليبيا 725 إصابة جديدة بفيروس كورونا (كوفيد-19)، و18وفاة خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وأفاد بيان للمركز الوطني لمكافحة الأمراض أن إجمالي الإصابات بالفيروس في ليبيا منذ تفشي الجائحة بلغ 346,176 إصابة، فيما بلغ إجمالي الوفيات