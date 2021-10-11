شكرا لقرائتكم خبر عن الجيش اليمني يتصدى لطائرة مسيرة في سماء عدن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تصدت المضادات الأرضية، الاثنين، لطائرة مسيرة كانت تحلق في سماء منطقة جولد مور على ساحل مدينة عدن والتي يقع فيها المقر الرئيسي للمجلس الانتقالي الجنوبي.

وفي ذات المنطقة أيضاً تتمركز الألوية والوحدات القتالية التابعة للمجلس، ومن بينها قوات مكافحة الإرهاب ومنزلي محافظ عدن ورئيس المجل الانتقالي عيدروس الزبيدي.

وهذه ليست المرة الأولى التي تحلق فيها طائرات مسيرة في سماء مدينة عدن يعتقد بأنها تابعة للحوثيين باعتبارهم الأكثر استخداماً لهذه الطائرات من بقية الأطراف الأخرى في اليمن، بما فيها القوات الحكومية.