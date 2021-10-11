الرئيس الجزائري: المضاربة العدو الرئيسي للاقتصاد ولقاح كورونا لن يكون إجباريًا

القاهرة - سامية سيد - قال الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، إنه تم رفع الحد الأدنى للأجور بنسبة 25% لكن ذلك لم يكف بسبب المضاربة، معتبرها العدو الأساسي للاقتصاد.

وقال تبون - خلال اللقاء الدوري الذي عقده الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون مع ممثلي الصحافة الوطنية - إن المضاربين في أسعار المنتجات بصفة عامة والغذائية بصفة خاصة سيواجهون عقوبات مشددة في مشروع القانون الجديد، منوهًا بأن هناك مستفيدين لديهم مصالح خاصة من وراء رفع أسعار المواد الغذائية.

وفيما يتعلق بمسألة فرض التلقيح الإجباري على المواطنين، أكد الرئيس الجزائري أنه لن يكون هناك تلقيح إجباري ضد فيروس كورونا، موضحًا أن عددا كبيرا تلقى جرعتي اللقاح وأن التلقيح أمر تقني وطبي وكل دول العالم تسعى من أجله، وأن بلاده لديها العدد الكافي من اللقاح الخاص بفيروس كورونا، خاصة بعد أن أصبح يتم إنتاجه محليًا.