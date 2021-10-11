شكرا لقرائتكم خبر عن القبض على سائق متهور أوقف شاحنته وسط الطريق (صور) والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير: ‏تفاعلت الإدارة العامة للمرور، مع مقطع فيديو متداول عبر وسائل التواصل الاجتماعي، والذي يُظهر قائد شاحنة توقف وسط الطريق العام معرضاً حياته وحياة الآخرين للخطر. وقال المرور، في تغريدة عبر “تويتر”: “إشارةً إلى مقطع الفيديو المتداول في وسائل التواصل الاجتماعي، والذي يُظهر قائد شاحنة قام بالتوقف بوسط الطريق العام معرضاً حياته وحياة الآخرين للخطر، فقد تم ضبطه وتطبيق العقوبة المقررة بالنظام”.

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