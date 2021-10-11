شكرا لقرائتكم خبر عن مقاتلات التحالف تدمر زورقاً حوثياً مفخخاً في عرض البحر (فيديو) والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير: نشر المستشار الإعلامي عبدالله العريفج مقطع فيديو يوثق قيام مقاتلات التحالف بقيادة المملكة باستهداف زورق حوثي مفخخ في عرض البحر قبل تنفيذ عمل عدائي. وأوضح العريفج، أن الزورق الحوثي المفخخ كان في طريقه لتنفيذ عمل عدائي في البحر الأحمر؛ إلا أنه تم استهدافه وتفجيره قبل تنفيذ العمل العدائي، من قبل أبطال قوات التحالف.

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