شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة الصحة تنشر دليل الصحة النفسية والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

نشرت وزارة الصحة، عبر حسابها الرسمي في تويتر “عش بصحة”، دليل الصحة النفسية وذلك بمناسبة اليوم العالمي للصحة النفسية.

وعلقت الصحة، بقولها: “الصحة النفسية جزء من صحتك.. من المهم المحافظة عليها بمعرفتك ما تمر به وقياس ومراقبة ما تشعر به”.

وأضافت وزارة الصحة، أنه يمكن اختبار الصحة النفسية ومتابعتها من خلال الدليل الإرشادي للصحة النفسية من خلال الرابط التالي (اضغط هنا).