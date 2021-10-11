شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة الصحة تنشر دليل الصحة النفسية والان نبدء بالتفاصيل
جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:
نشرت وزارة الصحة، عبر حسابها الرسمي في تويتر “عش بصحة”، دليل الصحة النفسية وذلك بمناسبة اليوم العالمي للصحة النفسية.
وعلقت الصحة، بقولها: “الصحة النفسية جزء من صحتك.. من المهم المحافظة عليها بمعرفتك ما تمر به وقياس ومراقبة ما تشعر به”.
وأضافت وزارة الصحة، أنه يمكن اختبار الصحة النفسية ومتابعتها من خلال الدليل الإرشادي للصحة النفسية من خلال الرابط التالي (اضغط هنا).
الصحة النفسية جزء من صحتك🤍— عش بصحة (@LiveWellMOH) October 10, 2021
من المهم المحافظة عليها بمعرفتك ماتمر به وقياس ومراقبة ما تشعر به..
لاختبار صحتك ومتابعة تقدمك اطّلع على هذا الدليل 👇🏻#اليوم_العالمي_للصحة_النفسية#الآن_عرفته
كانت هذه تفاصيل خبر وزارة الصحة تنشر دليل الصحة النفسية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة تواصل وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.