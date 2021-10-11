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وزارة الصحة تنشر دليل الصحة النفسية

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أحمد عبدالظاهر 0 تبليغ

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جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

نشرت وزارة الصحة، عبر حسابها الرسمي في تويتر “عش بصحة”، دليل الصحة النفسية وذلك بمناسبة اليوم العالمي للصحة النفسية.

وعلقت الصحة، بقولها: “الصحة النفسية جزء من صحتك.. من المهم المحافظة عليها بمعرفتك ما تمر به وقياس ومراقبة ما تشعر به”.

وأضافت وزارة الصحة، أنه يمكن اختبار الصحة النفسية ومتابعتها من خلال الدليل الإرشادي للصحة النفسية من خلال الرابط التالي (اضغط هنا).

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة تواصل وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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