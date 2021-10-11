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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - أميرات ديزني في السعودية لأول مرة.. عرض موسيقي يبهر الحضور صور

الإثنين 11 أكتوبر 2021

الخليج 365

استمتعت أُسر سعودية بالعرض الموسيقي العالمي الأول لأميرات ديزني على مدى 4 أيام حتى مطلع الأسبوع.



ووضعت فتيات صغيرات التيجان وارتدين فساتين مستوحاة من تلك الخاصة بالأميرات خلال حضورهن العرض الذي أُقيم على مسرح في العاصمة الرياض.

وهذا العرض الموسيقي هو الأول للفرقة الأمريكية الذي يُقام في السعودية حيث جرى تنظيمه في إطار معرض الرياض الدولي للكتاب وذلك في أول محطة خلال الجولة العالمية للفرقة الفنية.

وسعدت الموسيقيات والممثلات المشاركات في العرض بما رأين في المملكة من حفاوة واهتمام وتقدير لعرضهن، كما انبهر الحضور بالحفل وأكدت أمهات اصطحبن أطفالهن معهن أنه أعاد لهن ذكريات الطفولة الجميلة.

ومن المشاركات في الحفل الموسيقية سيندي وينترز، التي تحدثت عن إحساسها قائلة: "شعور كأنه تجربة سريالية، أن يكون أول حفل موسيقي لديزني في السعودية. نشأت مع ديزني، لا سيما على متابعة الأميرات حين كنت طفلة، لذلك كنت أحس بفضول لمعرفة ما سيكون عليه الجمهور السعودي، وكيف سيحدث التفاعل بيننا وهل سيتفهم الجمهور تأثير ديزني في حياتنا".

وأضافت: "كانت مفاجأة جميلة عندما اكتشفت أن هؤلاء النسوة، الأمهات، اللائي أحضرن أطفالهن للحفل، نشأن أنفسهن على معرفة ديزني، نشأن وهن يرون أغنيات أميرات ديزني التي تشبه، إلى حد ما، لغة أخرى يمكننا أن نتشاركها ونتواصل من خلالها بين بلادنا". بحسب "رويترز".

وقالت الممثلة الأمريكية، سوزان إيجان، التي شاركت كذلك في الحفل "التواجد في السعودية وحقيقة أن هذا العرض الأول للحفل الموسيقي من محاسن الصدف من نواح كثيرة، ونحن سعداء لأن الجميع كان مضيافا ولطيفا للغاية، لأننا ما زلنا نجري تغييرات في العرض. ممتنة حقا للكثير من السعوديين، ساعدونا بأفكارهم الإبداعية الخاصة التي طبقناها في العرض وسنواصل استخدامها في الإنتاج مستقبلا أيضا".

كما قالت الممثلة الأمريكية، كورتني ريد: "حقيقة أننا نقدم العرض العالمي الأول للحفل الموسيقي لأميرات ديزني هنا، على بعد آلاف الأميال من المكان الذي بدأ فيه مفهوم العرض بالفعل، أمر مذهل. من الصعب للغاية فهم حجم العرض وكيف نقوم بذلك وكيف نؤثر على الآخرين".

وتابعت: "أعتقد أنه يمكنني أن أقول شخصيا وعن نفسي أنني ممتنة جدا لأن هذه الفرصة سنحت لي لأكون قادرة على الدخول في هذه الشخصيات وأن أكون نموذجا يحتذى لكل هؤلاء، سأقول فقط الأطفال الصغار، لكن ليس فقط الأطفال الصغار بل للبالغين أيضا لأنه يترك بصمة حقا على الجميع".

ولم يختلف الإحساس بالروعة والانبهار لدى الجمهور عما هو عليه لدى المشاركات في الحفل.

وقالت السعودية منيرة الحكير، التي حضرت العرض مع أطفالها، "سعيدة جداً اليوم أني حاضرة أول عرض للديزني كونسرت للبرينسس (الحفل الموسيقي لأميرات ديزني) واللي يسعدني أكثر انه في بلدي السعودية وخصوصا بالرياض، يعني بالعادة كنا إذا بغينا نشوف ديزني أو نسمع أي أغاني لديزني نسافر لكن أنا الآن حاضرته في بلدي وها الشي جداً يسعدني، للأمانة أنا جاية مع الصغار لكن الصدق أنا جاية عشاني، استرجعت ذكريات الطفولة وجداً انبسطنا".

وأكدت دانا باقيس، وهي مواطنة سعودية أيضا: "أنا جيت هنا في البداية علشان الصغار بس للأمانة انبسطت أكثر منهم، حسيت نفسي رجعت طفلة عشرين سنة وتمنيت هذي الأشياء، كانت موجودة وإحنا بهذاك العمر، التنظيم، الشو(العرض) كل شي يجنن حتى حسيته حاجة ماجيكل (سحرية)، البنات وهم لابسين، الأغاني والجليترز اللي حاطينها على وجوههم، كل شي يجنن ومرة حلو".

وأدت المشاركات في العرض العديد من الأعمال الناجحة المعروفة بينها مجموعة طويلة من رسوم ديزني الكرتونية ومشاهد من الأفلام عُرضت على شاشة كبيرة على خشبة المسرح.

واستمر العرض بين 6 و9 أكتوبر/ تشرين الأول، وتراوحت أسعار التذاكر بين 93 و200 دولار.