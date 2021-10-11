شكرا لقرائتكم خبر عن الكويت وصربيا تبحثان سبل تعزيز العلاقات الثنائية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بحث وزير الخارجية ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء الكويتي الشيخ الدكتور أحمد ناصر المحمد الصباح، مع نظيره الصربي نيكوال سيالكوفيتش، سبل تعزيز العلاقات الثنائية في المجالات كافة.

وذكرت وكالة أنباء الكويت (كونا) أنه تم خلال اللقاء مناقشة آخر التطورات على الصعيدين الإقليمي والدولي وعدد من القضايا محل الاهتمام المشترك، مشيرًا إلى أن ذلك جاء على هامش الاجتماع رفيع المستوى للذكرى الـ 60 للمؤتمر الأول لدول عدم الانحياز والذي تعقد أعماله في العاصمة الصربية بلجراد غدًا وعلى مدى يومين.