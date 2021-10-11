شكرا لقرائتكم خبر عن الأرصاد: سحب رعدية ورياح نشطة على 4 مناطق والان نبدء بالتفاصيل
جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:
توقع المركز الوطني للأرصاد، في تقريره عن حالة الطقس ليوم الاثنين بمشيئة الله تعالى، ظهور تشكيلا من السحب الرعدية على منطقة جازان وأجزاء من منطقة عسير والباحة. كما يستمر تأثير الرياح النشطة على المنطقة الشرقية.
أما حالة البحر الأحمر فتكون الرياح السطحية غربية إلى شمالية غربية على الجزء الشمالي والاوسط وتكون جنوبية غربية الى غربية على الجزء الجنوبي بسرعة 15-35 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج.
بينما تكون حالة الرياح السطحية بالخليج العربي شمالية غربية إلى شمالية غرباً بسرعة 15-35 كم/ساعة وشرقية إلى شمالية شرقية شرقاً بسرعة 20-40كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج.
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