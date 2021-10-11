الصحة المصرية: تطعيم 70% من المصريين قبل نهاية 2021

دبي - محمود عبدالرازق - وأوضح الدكتور أمجد الحداد، رئيس قسم الحساسية والمناعة بالمصل واللقاح، التابع لوزارة الصحة المصري، بأنه وفقا لتوجيهات رئاسية سيتم مع نهاية عام 2021 تطعيم 70% من المجتمع المصري، وهذا "رقم عالمي وقياسي للغاية"، حسب تأكيده.

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وأشار حداد، خلال مداخلة هاتفية مع فضائية "القاهرة والناس"، نقلتها "بوابة الأهرام"، إلى أن المنظومة الصحية لديها 15 مليون جرعة من لقاح "سينوفاك" في انتظار الإفراج عنها للبدء في تطعيم المواطنين.

ولفت المسؤول الصحي إلى أنه خلال شهرين سيتم تطعيم سن الــ17 عامًا ثم يليه أصحاب الـ16 عاما مع النزول بالسن تدرجيًا مع توافر التطعيمات.

وقال الحداد إن وزارة الصحة أعلنت ذلك منذ شهر تقريبا أنه مع الافراج عن كل لقاحات فيروس كورونا من المخازن سيتم تطعيم تلك الفئات العمرية.

والأسبوع الماضي، قالت وزيرة الصحة المصرية هالة زايد إنه سيتم الانتهاء من إنتاج 10 ملايين جرعة من ساينوفاك– فاكسيرا، كما سيتم الإفراج عن 7 ملايين جرعة خلال الأسبوع الجاري.

وأشارت الوزيرة إلى أن إجمالي ما تم توريده من مختلف اللقاحات حتى الآن بلغ نحو 60 مليون جرعة.

وأشار المتحدث باسم مجلس الوزراء المصري نادر سعد، في تصريحات له الأسبوع الماضي، إلى أن عدد من حصلوا على جرعتين من لقاح كورونا في مصر بلغ سبعة ملايين شخص، بينما بلغت أعداد الحاصلين على جرعة واحدة 13 مليونا في بلد يتجاوز تعداده المئة مليون.

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