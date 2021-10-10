شكرا لقرائتكم خبر عن حادث دهس ينهي حياة فتاة في محافظة صامطة بجازان والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير: توفيت فتاة ، إثر تعرضها لحادث دهس في قرية «الركوبة» بمحافظة صامطة.

وبحسب ما تداوله حساب جازان الآن على تويتر، فقد طالب الأهالي عقب الحادث، بوضع مطبات على الحزام الشمالي بجوار الممشى.

وتفاعل رواد تويتر مع الحادث، حيث علق أحد المغردين على “تويتر” قائلاً: “المطبات لن تمنع تهور الشباب داخل الأحياء والقرى.. رحم الله الفتاة وغفر لها وربط على قلب ذويها”.

وعلق آخر : “أتوقع أنه كان في سرعة عالية .. الله يرحمها ويغفر لها ويلهم أهلها وذويها الصبر والسلوان”.

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