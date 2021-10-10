شكرا لقرائتكم خبر عن الإطاحة بشركات خالفت الأنظمة بالرياض (فيديو) والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير: تمكنت جولات رقابية قامت بها أمانة الرياض، من ضبط عدد ممن خالفوا الإجراءات الاحترازية، من خلال ملصقات وهمية.

وكشفت الأمانة أن الشركة حاولت التحايل على الأنظمة من خلال عماليات تكدس للعمالة، منوهة أن المراقبين حسموا الموقف.

ويظهر الفيديو الذي نشرته الأمانة على حسابها في تويتر قيام الشركات بالمخالفات حول حجم الغرف المقررة لمعيشة العمالة، إضافة إلى عدد الأسرّة المخالف، ووضع الطعام على الأرض بطريقة غير صحية.

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