دولة الإمارات تدين التفجير الذي استهدف مسجداً في ولاية قندوز الأفغانية

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 10 أكتوبر 2021

متابعات_الخليج 365

دانت الإمارات، بشدة، التفجير الذي استهدف مسجداً في ولاية قندوز الأفغانية، وأدى إلى سقوط عدد من القتلى والجرحى الأبرياء، وأكدت وزارة الخارجية والتعاون الدولي أن الإمارات تعرب عن استنكارها الشديد لهذه الأعمال الإجرامية، ورفضها الدائم لجميع أشكال العنف والإرهاب، التي تستهدف زعزعة الأمن والاستقرار، وتتنافى مع القيم والمبادئ الإنسانية، كما أعربت الوزارة، عن خالص تعازيها ومواساتها لأهالي وذوي الضحايا جراء هذه الجريمة، وتمنياتها بالشفاء العاجل لجميع المصابين.



من جهتها، أعربت مصر عن بالغ إدانتها واستنكارها للتفجير الإرهابي، وذكر بيان صادر عن وزارة خارجيتها: «تتقدم مصر بخالص التعازي إلى الشعب الأفغاني الصديق وذوي الضحايا، الذين سقطوا جراء هذا الإرهاب الغاشم، مع التمنيات بسرعة الشفاء لكل المُصابين». وأضاف البيان: «وتؤكد مصر مجدداً على تضامنها، من أجل مكافحة ظاهرة الإرهاب والعنف والتطرُف بكل أشكالها وصورها».

ومن نيويورك، ندّد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس في بيان، بأشد العبارات بالهجوم، مطالباً بضرورة تقديم الجناة للعدالة.

وقالت الأمم المتحدة في أفغانستان، إنها تشعر بقلق عميق إزاء التقارير، التي تفيد بسقوط عدد كبير من الضحايا، مشيرة إلى أنّ الهجوم يندرج في إطار نمط مقلق من العنف.ولقي العشرات حتفهم بهجوم انتحاري استهدف مسجداً في مدينة قندوز شمال شرق أفغانستان، في هجوم تبناه تنظيم داعش الإرهابي- ولاية خراسان. وجاء الهجوم في قندوز بعد خمسة أيام من تفجير مسجد في كابول أسفر عن مقتل خمسة أشخاص على الأقل، وتبنى تنظيم داعش مسؤوليته عنه أيضاً.