شكرا لقرائتكم خبر عن التحالف: تدمير 15 آلية عسكرية وخسائر بشرية تجاوزت 400 عنصر بصفوف الحوثي والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

أكد متحدث تحالف دعم الشرعية العميد تركي المالكي، أن عمليات التحالف الجوية على مدى 18 يومًا أوقفت اقتحام ميليشيا الحوثي للعبدية.

وأضاف المالكي: نفذنا 118 استهدافًا لحماية المواطنين اليمنيين بالعبدية خلال الـ٩٦ ساعة الماضية، حيث تم تدمير 15 آلية عسكرية للميليشيا، وخسائر بشرية تجاوزت 400 عنصر إرهابي خلال الـ96 ساعة الماضية بالعبدية.

وتابع العميد تركي المالكي أنه على المنظمات الأممية والغير حكومية تحمل مسؤولياتها الإنسانية تجاه المدنيين المحاصرين بالعبدية.