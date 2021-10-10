البرلمان العربي يدين محاولة اغتيال محافظ عدن ووزير الزراعة اليمني

دبي - محمود عبدالرازق - جاء ذلك في بيان للبرلمان العربي، مساء اليوم الأحد، حصلت وكالة "سبوتنيك" على نسخة منه في أعقاب التفجير الذي وقع في عدن في وقت سابق من اليوم.

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وحذر البيان من خطورة تصاعد العمليات الإرهابية في اليمن التي تنال من المدنيين وتقوض أمن واستقرار البلاد.

وأعرب البرلمان العربي عن كامل تضامنه مع اليمن "لمواجهة هذه التنظيمات الإرهابية والتصدي لمخططاتها الخبيثة، التي تسعى لزعزعة أمن واستقرار المنطقة".

كما طالب المجتمع الدولي بضرورة "التحرك العاجل" لوضع حد للتنظيمات الإرهابية في اليمن ومواجهتها "بشكل حثيث"، معربا عن تعازيه للجمهورية اليمنية في القتلى وعن أمنياته بالشفاء العاجل للمصابين.

وانفجرت سيارة مفخخة، اليوم الأحد، لدى مرور موكب كان يقل محافظ عدن أحمد لملس، ووزير الزراعة والثروة السمكية سالم السقطري.

وأعلنت الحكومة اليمنية نجاة لملس والسقطري من محاولة الاغتيال التي أسفرت عن مقتل 6 أشخاص وإصابة 7 آخرين من مرافقيهما وآخرين صادف تواجدهم بالمكان.

وفي حديث سابق لـ "سبوتنيك"، قال القيادي في المجلس الانتقالي الجنوبي، منصور صالح، إن التفجير الإرهابي الذي استهدف محافظ عدن ووزير الزراعة والثروة السمكية في مدخل مدينة التواهي بالعاصمة عدن، تقف خلفه عدة جهات يجمعها هدف واحد، من بين تلك الجهات تنظيم "القاعدة" (المحظور في روسيا) والإخوان.