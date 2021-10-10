شكرا لقرائتكم خبر عن الخارجية التونسية: تونس لا تقبل التدخل فى شئونها الداخلية بأي شكل من الأشكال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت وزارة الخارجية التونسية، إن تونس لا تقبل أبدا التدخل فى شؤونها الداخلية بأى شكل من الأشكال، وفقا لخبر عاجل بثته قناة سكاى نيوز منذ قليل .

وفى وقت سابق توقع البنك الدولى أن يتطور الناتج المحلى الإجمالى لتونس فى سنة 2021 بنسبة 2.9 % بعد انكماش بنسبة 11.5 بالمائة سنة 2020.وفق إذاعة شمس التونسية .

وحسب العدد الأخير من تقارير أحدث المستجدات الاقتصادية التى يصدرها البنك الدولى عن منطقة الشرق الاوسط وشمال افريقيا، الصادر بعنوان: " الافراط فى الثقة :كيف تركت الانقسامات فى الاقتصاد والرعاية الصحية منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا غير مهيأة لمواجهة جائحة كورونا"، فمن المتوقع ان يزيد نصيب الفرد من الناتج المحلى الإجمالى، (الذى يستخدم لقياس المستوى المعيشى للسكان)، بنسبة 0.4%فقط فى سنة 2021، بعد أن انخفض بنسبة 13.6 % فى سنة 2020.