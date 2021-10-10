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شكرا لقرائتكم خبر عن «المرور» يضبط قائد مركبة عكس اتجاه السير واصطدم بعدة مركبات والان نبدء بالتفاصيل
جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:
أعلنت الإدارة العامة للمرور، اليوم الأحد، ضبط قائد مركبة عكس اتجاه السير واصطدم بعدة مركبات مما تتسبب في تعرضها للضرر.
وأضافت، في تغريدة عبر “تويتر”، إنه إشارةً إلى مقطع الفيديو المتداول في وسائل التواصل الاجتماعي، والذي يُظهر قائد مركبة يقوم بالقيادة عكس السير والاصطدام بعدة مركبات ، فقد تم ضبطه وإحالته لجهة الاختصاص لتطبيق العقوبات المقررة في النظام.
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