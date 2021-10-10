إعلام: وزارة الطاقة اللبنانية تصدر غدا جدول أسعار جديد للغاز والمازوت

دبي - محمود عبدالرازق - وحسب قناة "إل بي سي" اللبنانية، سترسل وزارة الطاقة اللبنانية غدا إلى شركات مستوردة للمشتقات النفطية جدول أسعار جديد للغاز والمازوت.

وحسب القناة فإن هذا الأمر يعتبر "حلا لمشكلة التوزيع".

وكان وزير الطاقة اللبنانية قد أعلن أن أزمة الطاقة في بلاده "مجردة أزمة مرحلية"، وأن لبنان سيصل بالطاقة إلى وضعها الطبيعي.

ويعاني لبنان أزمة غير مسبوقة، مع نقص الوقود والمواد الضرورية الأخرى نتيجة تدهور الأوضاع الاقتصادية في البلاد، وانخفاض قيمة العملة الوطنية.

ووصف البنك الدولي الأزمة في لبنان، بأنها الأسوأ على المستوى العالمي منذ قرن ونصف قرن، حيث باتت معها احتياطيات المصرف المركزي بالعملات الأجنبية، تكفي بالكاد الحد الأدنى من الاحتياطي الإلزامي، الذي يسمح بالتغطية القانونية لأموال المودعين في المصارف الخاصة.