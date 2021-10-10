شكرا لقرائتكم خبر عن المغرب: الحكومة الجديدة تعرض برنامجها أمام البرلمان غدا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يقدم رئيس الحكومة المغربية عزيز أخنوش، برنامج الحكومة غدا الإثنين، خلال جلسة عامة مشتركة لمجلسي النواب والمستشارين المغربيين، بمقر مجلس النواب، وذلك طبقا لأحكام الدستور والنظامين الداخليين لمجلسي البرلمان.