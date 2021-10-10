شكرا لقرائتكم خبر عن المغرب: الحكومة الجديدة تعرض برنامجها أمام البرلمان غدا والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - يقدم رئيس الحكومة المغربية عزيز أخنوش، برنامج الحكومة غدا الإثنين، خلال جلسة عامة مشتركة لمجلسي النواب والمستشارين المغربيين، بمقر مجلس النواب، وذلك طبقا لأحكام الدستور والنظامين الداخليين لمجلسي البرلمان.
أفاد بذلك بيان صادر اليوم الأحد عن مجلسي النواب والمستشارين المغربيين.
ومن المقرر أن يترأس أخنوش غداً اجتماعاً لمجلس الوزراء بتشكيلته الجديدة لمناقشة مشروع البرنامج الحكومي الذي سيقدم لمجلس النواب والمستشارين.