شكرا لقرائتكم خبر عن ما هى"عصا الذاكرة" المحمولة جوا المستخدمة فى انتخابات العراق.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بدأ الناخبون، صباح الأحد، بالتدفق إلى مراكز الاقتراع، للإدلاء بأصواتهم، في انتخابات نيابية مبكرة، هي الخامسة منذ سقوط نظام الرئيس الأسبق صدام حسين، ومنذ ساعات الصباح الأولى، فتحت مراكز التصويت أبوابها أمام الناخبين، إذ أدلى كل من رئيس الجمهورية برهم صالح، ورئيس الوزراء مصطفى الكاظمى، وبعض القادة السياسيين بأصواتهم.

وبحسب مفوضية الانتخابات فإن أجهزة التصويت مبرمجة حتى الساعة السادسة مساء، ليبدأ بعدها نقل "عصا الذاكرة" إلى العاصمة بغداد.

وقالت المتحدثة باسم اللجنة العليا المستقلة للانتخابات، جمانة الغلاى، في تصريح لها بحسب "سكاى نيوز"، إن الأجهزة الإلكترونية، مبرمجة على التوقف عند الساعة السادسة مساء، ولا يمكن تمديد هذا الموعد أكثر".

من المقرر أن تتوقف الأجهزة الإلكترونية، الخاصة بالتصويت في الانتخابات العراقية، عند الساعة السادسة مساء بالتوقيت المحلي، على أن تنقل "عصا الذاكرة" بالطائرات إلى العاصمة بغداد.