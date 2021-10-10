شكرا لقرائتكم خبر عن سلطات الاحتلال الإسرائيلى تقرر إبعاد خطيب المسجد الأقصى أسبوعا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قررت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأحد، إبعاد الشيخ عكرمة صبري خطيب المسجد الأقصى المبارك لمدة أسبوع، بعد إجراء المخابرات الإسرائيلية تحقيقًا معه استغرق ست ساعات.

وكان الاحتلال قد اقتحم منزل الشيخ عكرمة في ضاحية الصوانة بالقدس المُحتلة، صباح اليوم، وسلمه استدعاء لمقابلة المخابرات الإسرائيلية دون إبداء أسباب.. فيما كان عكرمة قد ندد بالصلوات التلمودية الصامتة في باحات المسجد، واصفا ذلك بأنه "استفزاز متعمد وتدخل في شؤون الأقصى".

يُذكر أن محكمة إسرائيلية أصدرت قرارا يوم /الأربعاء/ الماضي يسمح لليهود بالصلاة الصامتة في باحات المسجد الأقصى، مما أدي إلى ردود أفعال إسلامية وعربية غاضبة، فقامت المحكمة المركزية الإسرائيلية مساء أمس الأول /الجمعة/ بإلغاء القرار، إلا أن ذلك لم يمنع المستوطنين المتطرفين من اقتحام باحات المسجد في وقت سابق اليوم وإقامة صلوات تلمودية.