شكرا لقرائتكم خبر عن «الصحة» تعلن فتح بوابة القبول والتسجيل لبرنامج «فني رعاية مرضى» والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

أعلنت وزارة الصحة، اليوم الأحد، عن فتح بوابة القبول والتسجيل لبرنامج “فني رعاية مرضى”.

وقالت الصحة، عبر حسابها الرسمي في “تويتر”: “بالتعاون مع الأكاديمية الصحية بالهيئة السعودية للتخصصات الصحية نعلن عن فتح بوابة القبول والتسجيل لبرنامج “فني رعاية مرضى” وذلك من اليوم الأحد 2021/10/10م وحتى يوم الجمعة 2021/10/22م.

وأضافت وزارة الصحة، أنه يمكن الإطلاع على تفاصيل البرنامج والتقديم من خلال الرابط التالي (اضغط هنا).