شكرا لقرائتكم خبر عن «الصحة» تعلن فتح بوابة القبول والتسجيل لبرنامج «فني رعاية مرضى» والان نبدء بالتفاصيل
جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:
أعلنت وزارة الصحة، اليوم الأحد، عن فتح بوابة القبول والتسجيل لبرنامج “فني رعاية مرضى”.
وقالت الصحة، عبر حسابها الرسمي في “تويتر”: “بالتعاون مع الأكاديمية الصحية بالهيئة السعودية للتخصصات الصحية نعلن عن فتح بوابة القبول والتسجيل لبرنامج “فني رعاية مرضى” وذلك من اليوم الأحد 2021/10/10م وحتى يوم الجمعة 2021/10/22م.
وأضافت وزارة الصحة، أنه يمكن الإطلاع على تفاصيل البرنامج والتقديم من خلال الرابط التالي (اضغط هنا).
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