شكرا لقرائتكم خبر عن «السديس»: أول أمر للملك عبدالعزيز عندما دخل مكة هو توسعة الحرمين (فيديو) والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

قال الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، الشيخ عبد الرحمن السديس، إن أول ما أمر به الملك عبدالعزيز عندما جاء مكة هو توسعة الحرمين الشريفين.

وأضاف الشيخ السديس، في لقاء مع قناة “الإخبارية”: “جاء الملك عبدالعزيز لمكة والحرم أول ما كان مساحة محدودة فأمر رحمه الله أول ما أمر بتوسعة الحرمين لشريفين، إلى أن وصلت لهذه التوسعات التاريخية العملاقة الاستثنائية في التاريخ المعاصر”.

وتابع الشيخ عبدالرحمن السديس “هذا من فضل الله عز وجل على المملكة العربية السعودية أن منّ الله على ولاة أمرها أن يكون لكل واحد منهم بصمة وأثر في خدمة الحرمين الشريفين”.