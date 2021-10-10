ثمرة يقطين إيطالية تحصد بطولة أوروبا لأثقل ثمرة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 10 أكتوبر 2021

متابعات_الخليج 365

حصدت ثمرة يقطين إيطالية بطولة أوروبا لأثقل ثمرة من هذا النوع خلال حفل في مدينة لودفيجسبورج جنوبي ألمانيا.



وأعلن منظمو المسابقة، الأحد، أن الثمرة القادمة من إيطاليا بلغ وزنها 1217.5 كيلوجرام. كيلوجرام.

تعود الثمرة للمزارع ستيفانو كوتروبي، وكانت فازت في سبتمبر/أيلول في مسابقة أقيمت بإيطاليا وكان وزنها 1226 كيلوجراماً لتصبح أثقل ثمرة من نوعها في العالم منذ ذلك الوقت، ولكنها فقدت جزءاً من وزنها عن طريق البخر بمجرد قطفها من نباتها.

وحلّت في المركز الثاني، ثمرة المزارع البلجيكي ماريو فانجيل بوزن بلغ 1106.5 كيلوجرام، ثم ثمرة المزارع الفرنسي مهدي داهو في المركز الثالث بـ5983.5 كيلوجرام.