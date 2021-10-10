إعلام: وزراء الحكومة الأردنية يقدمون استقالاتهم تمهيدا لتعديل مرتقب

دبي - محمود عبدالرازق - ونقل موقع قناة "المملكة"، عن مصدر، قوله إن الوزراء قدموا استقالاتهم لرئيس الوزراء بشر الخصاونة تمهيدا لتعديل حكومي.

فيما قالت وكالة "عمون"، إن الخصاونة طلب من الوزراء تقديم استقالاتهم تمهيدا لاجراء التعديل الحكومي، مشيرة إلى أن التعديل الوزاري سيعلن عنه يوم غد الاثنين.

وكان العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني، قد طالب في أواخر أغسطس/آب الماضي الحكومة بضرورة أن يتحمل الجميع مسؤولياتهم ليكون هناك تطبيق فعلي للأولويات على أرض الواقع، وتقديم تقرير شهري له عن سير العمل.

ووجه بالاستفادة من الفرص المتاحة بشكل أفضل وبالسرعة الممكنة، لمواجهة تحدي البطالة وإعادة تحفيز النمو، مشددا على أهمية العمل من أجل التعافي من تداعيات أزمة كورونا.

كما طالب أيضا باتخاذ إجراءات واضحة وسريعة ليلمس المواطن والقطاع الخاص أثرها.