السيسي يجدد تأكيد ضرورة التوصل لاتفاق قانوني ملزم لملء وتشغيل سد النهضة

دبي - محمود عبدالرازق - © REUTERS / TIKSA NEGERI
وكان رئيس جنوب السودان، سلفا كير، قال إنه ناقش مع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، أزمة سد النهضة الإثيوبي، فيما قال السيسي، إنه تبادل وجهات النظر مع رئيس جنوب السودان بشأن عدد من القضايا الدولية ذات الاهتمام المشترك، متابعا أن منطقة شرق أفريقيا والقرن الأفريقي والتطورات الحادثة فيهما كانت على رأس المناقشات.
بدأ إنشاء سد النهضة الإثيوبي في 2011، بهدف توليد الكهرباء؛ ورغم توقيع إعلان للمبادئ بين مصر وإثيوبيا والسودان عام 2015، الذي ينص على التزام الدول الثلاث بالتوصل لاتفاق حول ملء وتشغيل السد عبر الحوار، إلا أن المفاوضات لم تنجح في التوصل لهذا الاتفاق.
يمكنك متابعة المزيد عن أخبار مصر الآن من سبوتنيك.