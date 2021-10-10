إسرائيل تجري تدريبا عسكريا في محيط غزة

دبي - محمود عبدالرازق - ونشرت وزارة الدفاع الإسرائيلية، مساء اليوم الأحد، تغريدة جديدة لها على حسابها الرسمي على "تويتر"، أكدت من خلاله أن الجيش الإسرائيلي بصدد إجراء مناورات عسكرية، صباح غد الإثنين، في منطقة محيط غزة، على أن تنتهي ظهر بعد غد الثلاثاء.

وشددت الوزارة على أنه كجزء من تلك المناورات، ستكون هناك حركة نشطة للمركبات وقوات الأمن الإسرائيلية، فضلا عن سماع دوي انفجارات في المنطقة.

وأشارت الوزارة في تغريدتها على "تويتر" أن التدريب العسكرية كان مخططا له كجزء من برنامج التدريب للعام الجاري 2021، بدعوى الحفاظ على اليقظة واللياقة البدنية لجنود الجيش الإسرائيلي.

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