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تونس تدين قيام بعض الشخصيات السياسية بدعوة أطراف خارجية للتدخل في شؤونها الداخلية

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دبي - محمود عبدالرازق - وجاء قي بيان الخارجية التونسية: إن تونس "تدين بأشد عبارات التنديد والاستهجان التصريحات والتصرفات المشينة التي أتتها بعض الجهات والشخصيات السياسية التونسية بدعوة أطراف أجنبية للتدخل في الشأن الوطني الداخلي والتحريض على تونس لتعطيل المسار التصحيحي للتجربة الديمقراطية والمسّ بسمعة بلادنا وإرباك علاقاتها وصداقاتها الخارجية".

وأكد البيان: أن "تونس ستظل متمسكة بسيادتها واستقلالها وستكون حريصة على صون علاقاتها مع كل شركائها الدوليين على أساس الندية والاحترام المتبادل".

وشددت الخارجية التونسية في بيانها، على أن "تونس لن تقبل أبدا التدخل في شؤونها الداخلية بأي شكل من الأشكال".

وتستعد تونس لإحياء الذكرى 58 لعيد الجلاء، الذي تجلى يوم 15 أكتوبر/تشرين الأول 1963 بإجلاء آخر جندي أجنبي عن الأراضي التونسية.

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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