الرئيس العراقي: إتمام الانتخابات نقطة باتجاه الإصلاح

دبي - محمود عبدالرازق - وقال الرئيس برهم صالح: "إتمام الانتخابات نقطة شروع باتجاه الإصلاح الذي ينشده الشعب وتأكيد على خياره الديموقراطي".

وأضاف: "تنتظرنا مهمة جسيمة لتشكيل سلطات معبّرة عن إرادته تُحقق تطلعاته نحو مستقبل أفضل".

وختم: "نشكر الحكومة والأجهزة الأمنية ومفوضية الانتخابات والمراقبين الدوليين لتهيئة مستلزمات النجاح لهذا اليوم التاريخي".

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وفي وقت سابق، أفادت وكالة الأنباء العراقية (واع)، بأن "صناديق الاقتراع في الانتخابات البرلمانية العراقية المبكرة، أُغلقت بعد انتهاء مدة التصويت".

وقال رئيس الوزراء العراقي، مصطفى الكاظمي، عبر حسابه بموقع "تويتر" تعليقا على انتهاء مدة التصويت في الانتخابات: "أتممنا بحمد الله، واجبنا ووعدنا بإجراء انتخابات نزيهة آمنة ووفرنا الإمكانات لإنجاحها، أشكر شعبنا الكريم، أشكر كل الناخبين والمرشحين والقوى السياسية والمراقبين والعاملين في مفوضية الانتخابات والقوى الأمنية البطلة التي وفرت الأمن، والأمم المتحدة والمرجعية الدينية الرشيدة".

وأصدرت اللجنة الأمنية العليا للانتخابات العراقية أوامرها بتشديد الحراسة حول مراكز الاقتراع والتسجيل ومخازن مفوضية الانتخابات بعد انتهاء الاقتراع.