انتهاء عملية التصويت في الانتخابات العراقية والكاظمي يعلق

دبي - محمود عبدالرازق - وأعلنت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في العراق عن إغلاق الصناديق في تمام الساعة السادسة بتوقيت بغداد (الثالثة بتوقيت غرينتش)، بعدما كانت فتحت أبوابها في السابعة من صباح اليوم الأحد.

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وأجريت الانتخابات في 8273 مركز اقتراع على مستوى البلاد، وشارك فيها 1249 مراقبا دوليا و147152 مراقبا محليا، على ما أفادت الناطقة باسم المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، جمانة الغلاي، في تصريحات لوكالة الأنباء العراقية الرسمية (واع).

من جانبه، قال رئيس مجلس المفوضية القاضي جليل عدنان إن نسبة المشاركة العامة بالانتخابات تجاوز ثلث عدد الناخبين في عموم العراق.

ويحق لـ 24.9 مليون عراقي التصويت في عملية الاقتراع من أصل نحو 40 مليون نسمة، بحسب أرقام مفوضية الانتخابات.

ومن المقرر أن يتم إعلان نتائج الانتخابات خلال 24 ساعة من عملية الاقتراع، وفق بيان سابق للمفوضية.

من جانبه، علق رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي على عملية الاقتراع في بلاده قائلا: "أتممنا بحمد الله، واجبنا ووعدنا بإجراء انتخابات نزيهة آمنة ووفرنا الإمكانات لإنجاحها".

وأضاف في تغريدة بحسابه على "تويتر": "أشكر شعبنا الكريم، أشكر كل الناخبين والمرشحين والقوى السياسية والمراقبين والعاملين في مفوضية الانتخابات والقوى الأمنية البطلة التي وفرت الأمن، والامم المتحدة والمرجعية الدينية الرشيدة".

من جانبه، قال زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر في تغريدة على "تويتر" إن عملية الاقتراع تمت "بنجاح باهر من الناحية الأمنية والمهنية".

وخاض الانتخابات التي انطلقت للتصويت العام، اليوم الأحد، ما يزيد عن 3 آلاف مرشح موزعين على 83 دائرة انتخابية، ويتنافسون للفوز بـ 329 مقعدا في البرلمان العراقي.