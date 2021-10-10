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السيسي وسلفاكير يناقشان أزمة سد النهضة... ورئيس جنوب السودان يكشف عن وعد من إثيوبيا

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دبي - محمود عبدالرازق - موسكو - سبوتنيك. وناقش الرئيسان أيضا أزمة مشكلة إقليم تيغراي الإثيوبي، وذلك خلال زيارة كير إلى القاهرة.

وقال الرئيس السيسي، إنه تبادل وجهات النظر مع رئيس جنوب السودان بشأن عدد من القضايا الدولية ذات الاهتمام المشترك.

وتابع السيسي أن منطقة شرق أفريقيا والقرن الأفريقي والتطورات الحادثة فيهما كانت على رأس المناقشات.

وأشار السيسي إلى استعراض قضية سد النهضة الإثيوبي في المناقشات مع رئيس جنوب السودان.

أما سلفاكير فأكد أنه تلقى من الحكومة الإثيوبية وعدا قبل شهرين بوجوب حدوث مفاوضات حول سد النهضة عقب تشكيل الحكومة الإثيوبية الجديدة.

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سد النهضة.. آمال إثيوبيا ومخاوف مصر

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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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