شكرا لقرائتكم خبر عن ولى العهد الأردنى يعلن خروجه من الحجر المنزلى بعد شفائه من كورونا.. صورة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن ولى العهد الأردنى الأمير الحسين بن عبد الله الثانى، خروجه اليوم من الحجر المنزلى بعد شفائه من إصابته بفيروس كورونا.

ونشر ولي العهد صورة خلال تواجده في مكتبه، معلقا عليها: "الحمدلله الذي هو أهله.. عدنا والعود أحمدُ".

وأضاف: "اليوم في المكتب بعد الخروج من الحجر المنزلي".

يذكرأن، أعلن الديوان الملكي الهاشمي الأردنى أنه بعد إجراء الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي العهد، الفحص الروتيني المعتمد حسب التعليمات الصحية المتبعة في الديوان الملكى الهاشمى، أظهرت النتيجة إصابته بفيروس كورونا.





وظهرت على الأمير الحسين، الذى كان قد تلقى اللقاح ضد فيروس كورونا، أعراض خفيفة وهو بصحة جيدة جداً.



ووفقاً للبروتوكول الصحى المتبع في حالة المخالطة من قبل أشخاص قد تلقوا اللقاح ضد فيروس كورونا، سيخضع الملك عبدالله الثاني ابن الحسين، والملكة رانيا العبدالله المعظمان، للحجر المنزلى الاحترازى لمدة خمسة أيام، علماً أن نتائج فحوصات التي أجريت اليوم كانت سلبية.



ويتمنى الديوان الملكي الهاشمي الشفاء العاجل للأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي العهد، ولجميع مصابي كورونا في المملكة الأردنية الهاشمية.