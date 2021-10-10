شكرا لقرائتكم خبر عن وزير خارجية الأردن يؤكد ضرورة تكثيف الجهود لإنهاء الأزمة اليمنية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين الأردني، أيمن الصفدي، ضرورة تكثيف الجهود لإنهاء الأزمة اليمنية، وحماية الشعب اليمني والمنطقة من تبعاتها، والوصول إلى الحل السياسي اللازم لتحقيق ذلك من خلال المرجعيات المعتمدة، مجددًا دعم الأردن للجهود التي تبذلها الأمم المتحدة لإنهاء الصراع.



وذكرت وكالة أنباء الأردن (بترا) أن ذلك جاء خلال لقائه، اليوم الأحد، مع المبعوث الأمريكي الخاص إلى اليمن تيم ليندركينج؛ لبحث جهود حل الأزمة اليمنية عبر حل سياسي يستند إلى المرجعيات المعتمدة وقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة.



بدوره، ثمن ليندركينج استضافة الأردن لمكتب المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة لليمن، ودورها في دعم جهود تعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة.