البعثة الأوروبية: لم نشهد أى مشكلات فنية أو تقنية فى الانتخابات العراقية

القاهرة - سامية سيد - أكدت رئيسة البعثة الأوروبية لرصد الانتخابات في العراق، فيولا فون كرامون، اليوم الأحد، أن البعثة لم تشهد أي مشكلات من الناحيتين التقنية والفنية في العملية الانتخابية للبرلمان العراقي.

وقالت كرامون في مؤتمر صحفي أوردته الوكالة الوطنية العراقية للأنباء (نينا)، "لم نشهد أي مشكلات في المراكز التي زرناها، وأي خروقات كبيرة سنكون على علم بها".

من جانبها، أكدت المفوضية العليا للانتخابات العراقية أن مشاركة الناخبين بالتصويت العام بدأت تتصاعد تدريجيًا، مشيرة إلى أن الجوانب السلبية التي حدثت اليوم بسيطة ولم تؤثر على الانتخابات.