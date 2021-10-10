شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس بعثة مراقبة الجامعة العربية بالعراق: الإقبال على الاقتراع فى تزايد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية، السفير سعيد أبو على، إن الإقبال على الانتخابات العراقية يتزايد في الساعات الأخيرة، موضحا أن توافد الناخبين كان ضعيفا في الساعات الأولى.

وأضاف أبو على، والذى يترأس بعثة الجامعة العربية لمراقبة الانتخابات العراقية، أن الإقبال الضعيف في الساعات الأولى يبدو أمرا طبيعيا، معربا عن تمنياته أن تشهد الساعات المقبلة من عملية الاقتراع زيادة أكبر في أعداد الناخبين.

وشدد الأمين العام المساعد، في تصريحات تلفزيونية، على أن العملية الانتخابية تتوافق مع الأحكام القانونية والجوانب الإجرائية، موضحا أن فرق الجامعة العربية تشارك اليوم بالمراقبة في محافظات عدة من جنوب العراق والوسط والشمال"، مبينا أن "جميع الملاحظات الواردة تدل على سير العملية الانتخابية بصورة طبيعية والأجواء هادئة.

وأكد أن العملية الانتخابية لم تشهد انتهاكات كبيرة، حتى الآن، مشددا على أن المؤشرات الأولية تؤكد نجاحها.