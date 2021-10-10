شكرا لقرائتكم خبر عن مسئول عراقى: المخالفات التى رافقت العملية الانتخابية لا ترقى لمستوى الاختراق والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - أكد المتحدث باسم اللجنة الأمنية بالعراق غالب العطية، اليوم الأحد، أن المخالفات التي رافقت العملية الانتخابية لا ترقى إلى مستوى الاختراق.
وقال العطية في تصريحات أوردتها قناة "السومرية" الإخبارية، إن "القوات الأمنية اطلعت على مخازن المواد اللوجستية، وكل الإجراءات تسير بالاتجاه الصحيح".
وأضاف أن "مديرية الدفاع المدني زارت جميع مراكز التخزين، وتم الوقوف على جميع شروط الأمان، قبل تسليمها إلى المفوضية"، مؤكدا "توفير الحماية الكاملة لمواقع تخزين الصناديق".