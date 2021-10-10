شكرا لقرائتكم خبر عن مسئول عراقى: المخالفات التى رافقت العملية الانتخابية لا ترقى لمستوى الاختراق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد المتحدث باسم اللجنة الأمنية بالعراق غالب العطية، اليوم الأحد، أن المخالفات التي رافقت العملية الانتخابية لا ترقى إلى مستوى الاختراق.