رئيس وزراء اليمن يحقق فى انفجار استهدف موكب مسئولين حكوميين

القاهرة - سامية سيد - وجه رئيس الوزراء اليمني، معين عبد الملك، اليوم الأحد، بإجراء تحقيق عاجل حول ملابسات الانفجار الذي استهدف محافظ عدن ووزير الثروة السمكية.

وذكرت مصادر رسمية يمنية وفقًا لما أوردته قناة "اليمن" الإخبارية، أن رئيس الوزراء اليمني معين عبد الملك، اطمأن على سلامة وزير الزراعة والثروة السمكية سالم السقطري ومحافظ عدن أحمد لملس، عقب محاولة اغتيال إرهابية آثمة استهدفت موكبيهما، اليوم، بمديرية التواهي بالعاصمة المؤقتة عدن، مضيفة أن اليمني استمع إلى تقرير أولي حول ملابسات العملية الإرهابية التي تم تنفيذها بسيارة مفخخة، وما نجم عنها من خسائر بشرية ومادية.