القبض على 77 مخالفا للعملية الانتخابية فى العراق

وفتحت مراكز الاقتراع في العراق أبوابها، صباح اليوم الأحد، للناخبين للإدلاء بأصواتهم في أول انتخابات برلمانية مبكرة تشهدها البلاد منذ عام 2003، ومن المقرر أن ينتخب العراقيون برلمانا جديدا من 329 عضوا في انتخابات تشريعية مبكرة وعدت بها الحكومة تلبية للمطالب الشعبية.

وذكرت الخلية في بيان أوردته وكالة الأنباء العراقية (واع)، أن مفارز اللجنة الأمنية العليا للانتخابات ألقت القبض على 77 شخصا لارتكابهم مخالفات تتعلق بسير العملية الانتخابية في محافظات بغداد ونينوى وديالى وكركوك والبصرة والأنبار وصلاح الدين وأربيل وواسط والديوانية، مشيرة إلى أنه تمت إحالة المخالفين إلى اللجان القضائية التي تم تشكيلها من قبل مجلس القضاء الأعلى تمهيدا لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم.

وأكدت الخلية أن إجراء اللجنة الأمنية العليا للانتخابات يأتي في إطار الحرص على نزاهة الانتخابات وضمان عدم السماح بتعكير الأجواء الانتخابية التي اتسمت بالشفافية والديمقراطية المنبثقة عن حرية الناخب العراقي في اختيار من يمثله.