شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس "المفوضين العراقى": لن يكون هناك تمديد لعملية الاقتراع بعد السادسة مساء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن رئيس مجلس المفوضين العراقي القاضي جليل عدنان، اليوم الأحد، أنه لن يكون هناك أي تمديد لعملية الاقتراع في الانتخابات البرلمانية بعد السادسة مساء، مشيرا إلى أن نسبة المشاركة حتى الآن جيدة وتجاوزت ثلث عدد الناخبين.