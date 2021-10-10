شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس "المفوضين العراقى": لن يكون هناك تمديد لعملية الاقتراع بعد السادسة مساء والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - أعلن رئيس مجلس المفوضين العراقي القاضي جليل عدنان، اليوم الأحد، أنه لن يكون هناك أي تمديد لعملية الاقتراع في الانتخابات البرلمانية بعد السادسة مساء، مشيرا إلى أن نسبة المشاركة حتى الآن جيدة وتجاوزت ثلث عدد الناخبين.
وقال عدنان لوكالة الأنباء العراقية (واع)، "جولاتنا مستمرة وهناك إجماع على رصانة إجراءات المفوضية وعملية الاقتراع"، مؤكدا أنه لا توجد أية أعطال بأجهزة التصويت والخلل الذي حدث تم تجاوزه بسرعة".
وأكدت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات العراقية، في وقت سابق اليوم، إجراء قرعة لاختيار محطات الفرز اليدوي في الرابعة عصرا لبيان مدى مطابقة نتائج الفرز الإلكتروني.
من جانبها، قالت المتحدثة باسم المفوضية جمانة الغلاي وفقا لـ (واع)، إن العملية الانتخابية تجري بكل سهولة ويسر، وقريبا عند الساعة الرابعة ستجري المفوضية قرعة لاختيار محطات الفرز اليدوي بواقع محطة في كل مركز انتخابي.