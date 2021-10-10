شكرا لقرائتكم خبر عن وكالة الأنباء العراقية: تزايد تدفق الناخبين فى الانتخابات التشريعية بعد الساعة 3 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ذكرت وكالة الأنباء العراقية (واع) فى تقريرها أن الناخبين العراقيين ازداد تدفقهم نحو مراكز الاقتراع بعد الساعة الثالثة مساء اليوم، بحسب مراسليها.

ووفقا للوكالة العراقية، أجمع مراسلوا الوكالة في بغداد وجميع المحافظات على زيادة تواجد الناخبين في مركز الاقتراع في الساعة الأخيرة وسط توقعات بزيادتها بشكل أكبر في الساعات الثلاث الأخيرة من عملية الاقتراع".

وكان أكد رئيس المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في العراق القاضي جليل عدنان خلف، أن "ثلث عدد الناخبين أدلوا بأصواتهم حتى الساعة"، مشدداً على أن "مراكز الاقتراع في عموم العراق ستغلق في الساعة السادسة من مساء اليوم ولا يوجد أي تمديد".