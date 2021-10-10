شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الورزاء العراقى: الانتخابات التشريعية جرت بانسيابية حتى منتصف اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال رئيس مجلس الوزراء العراقى مصطفى الكاظمى، إن الانتخابية التشريعية جرت بانسيابية بعد أن تجاوزنا منتصف اليوم، كما وجه رسالة إلى الناخبين غير المصوتين.

وأضاف الكاظمى فى تغريدة على تويتر بحسب السومرية نيوز، أن "العملية الانتخابية جرت بانسيابية عالية بعد أن تجاوزنا منتصف اليوم الانتخابي".

ووجه رئيس مجلس الوزراء العراقى رسالة إلى الناخبين غير المصوتين حتى الآن، داعيا أياهم إلى سرعة التوجه نحو المراكز الانتخابية لاختيار ممثليهم".

وتابع، "صوتوا من أجل العراق ومن أجل مستقبل أجيالنا".

وكانت قد فتحت مراكز الاقتراع فى العراق أبوابها، صباح الأحد، أمام أكثر من 14 مليون ناخب عراقى، للتصويت العام فى الانتخابات التشريعية العراقية، فى تمام الساعة السابعة بتوقيت بغداد.

وتعد فى أول انتخابات برلمانية مبكرة تشهدها البلاد منذ العام 2003، وسط مراقبة دولية وعربية تمثلت فى ايفاد الجامعة العربية بعثة خاصة للقيام بالمراقبة على عملية التصويت.

كما أعلن مستشار الأمن القومى العراقى قاسم الأعرجى، وجود إقبال جماهيرى جيد على مراكز الاقتراع فى أول انتخابات تشريعية مبكرة، مؤكدًا أن فئة الشباب أكثر تفاعلًا فى الإقبال على مراكز الاقتراع، داعيًا المواطنين العراقيين للمشاركة الفاعلة فى الانتخابات، لتحقيق مطالبهم المشروعة معبرًا عن أمله، بأن "يكون الإقبال بعد منتصف النهار جيد جدًا، لكى يتحقق المطلوب من الانتخابات المبكرة، التى دعت إليها المرجعية والشعب".