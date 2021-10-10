شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس المفوضية للانتخابات العراقية: نسبة المشاركة جيدة وتجاوزت الثلث حتى الآن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال رئيس المفوضية العليا المستقلة للانتخابات فى العراق، القاضي جليل عدنان خلف:"إن هذه الانتخابات مختلفة بكل ابعادها، وإن نسبة المشاركة جيدة وقد تجاوزت الثلث حتى الآن".

وقال في تصريح للوكالة الوطنية العراقية للأنباء نينا :"جهزة التصويت مؤمنة بالكامل ولاتوجد توقفات ".

وأضاف:"الأجهزة تعمل في كل المحطات بشكل كامل منذ صباح اليوم، لكنها توقفت بسبب تدخل قد يكون لعدم معرفة من الموظف بعمل الجهاز".

وكانت فتحت مراكز الاقتراع فى العراق أبوابها، صباح الأحد، أمام أكثر من 14 مليون ناخب عراقى، للتصويت العام فى الانتخابات التشريعية العراقية، فى تمام الساعة السابعة بتوقيت بغداد.

وتعد فى أول انتخابات برلمانية مبكرة تشهدها البلاد منذ العام 2003، وسط مراقبة دولية وعربية تمثلت فى ايفاد الجامعة العربية بعثة خاصة للقيام بالمراقبة على عملية التصويت.

كما أعلن مستشار الأمن القومى العراقى قاسم الأعرجى، وجود إقبال جماهيرى جيد على مراكز الاقتراع فى أول انتخابات تشريعية مبكرة، مؤكدًا أن فئة الشباب أكثر تفاعلًا فى الإقبال على مراكز الاقتراع، داعيًا المواطنين العراقيين للمشاركة الفاعلة فى الانتخابات، لتحقيق مطالبهم المشروعة معبرًا عن أمله، بأن "يكون الإقبال بعد منتصف النهار جيد جدًا، لكى يتحقق المطلوب من الانتخابات المبكرة، التى دعت إليها المرجعية والشعب".