شكرا لقرائتكم خبر عن مقتدى الصدر يأمل بزيادة المشاركة فى المساء بالانتخابات التشريعية بالعراق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعرب زعيم التيار الصدري، مقتدى الصدر، اليوم الأحد، عن أمله بمشاركة "أكثر فاعلية" خلال الفترة المسائية بالانتخابات التشريعية العراقية بحسب قناة السومرية نيوز العراقية.

وقال الصدر في رسالة صوتية، إن "الفترة الصباحية لهذا العرس الانتخابي انتهت على أكمل وجه بفضل الله وتوفيقه.. ونأمل أن تكون الفترة المسائية في الساعات المقبلة أكثر فعالية وبهمة عالية من اجل نجاح الإصلاح".

وختم حديثه بالقول، أن "العراق بحاجة إلى أصوات الخيرين".

وكانت فتحت مراكز الاقتراع فى العراق أبوابها، صباح الأحد، أمام أكثر من 14 مليون ناخب عراقى، للتصويت العام فى الانتخابات التشريعية العراقية، فى تمام الساعة السابعة بتوقيت بغداد.

وتعد فى أول انتخابات برلمانية مبكرة تشهدها البلاد منذ العام 2003، وسط مراقبة دولية وعربية تمثلت فى ايفاد الجامعة العربية بعثة خاصة للقيام بالمراقبة على عملية التصويت.

كما أعلن مستشار الأمن القومى العراقى قاسم الأعرجى، وجود إقبال جماهيرى جيد على مراكز الاقتراع فى أول انتخابات تشريعية مبكرة، مؤكدًا أن فئة الشباب أكثر تفاعلًا فى الإقبال على مراكز الاقتراع، داعيًا المواطنين العراقيين للمشاركة الفاعلة فى الانتخابات، لتحقيق مطالبهم المشروعة معبرًا عن أمله، بأن "يكون الإقبال بعد منتصف النهار جيد جدًا، لكى يتحقق المطلوب من الانتخابات المبكرة، التى دعت إليها المرجعية والشعب".