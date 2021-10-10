شكرا لقرائتكم خبر عن «متحدث النقل» يكشف بروتوكولات وسائل النقل.. التحصين شرط ضروري والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير: أعلن المتحدث الرسمي للهيئة العامة للنقل صالح الزويد، أبرز البروتوكولات المتبعة في وسائل النقل العام. وأوضح «الزويد» أن البروتوكولات تتضمن اشتراط الحصول على جرعتين والتأكد من الحالة الصحية عبر تطبيق توكلنا قبل استخدام المستفيد للوسيلة وارتداء الكمامة طوال مدة الرحلة. وتابع: «يجب أيضًا التعقيم وتطهير أجزاء الاستخدام المشترك في المركبة ويجب ألا يتجاوز عدد الركاب طوال مدة الرحلة 50% من الطاقة الاستيعابية والحفاظ على التباعد الاجتماع».

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