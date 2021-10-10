شكرا لقرائتكم خبر عن «المسند» يتوقع بدء بواكير المنخفضات الجوية الممطرة في هذا الموعد والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

توقع أستاذ المناخ بجامعة القصيم سابقاً، الدكتور عبد الله المسند، أن يكون يوم الثلاثاء المقبل باكورة أولى المنخفضات الجوية المتوسطية الممطرة بالمملكة.

وأوضح المسند عبر تغريدة على حسابه بـ”تويتر”، أن أولى المنخفضات قد تؤثر على أجزاء محدودة من شمالي الحدود الشمالية والجوف بزخات مطرية متواضعة.

وأشار المسند إلى أنه من المتوقع أيضا أن يشهد يوم الأحد المقبل أول كتلة هوائية معتدلة الحرارة في هذا الموسم تؤثر على المناطق الشمالية من المملكة.